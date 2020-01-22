Турнир UFC 246 поставил рекорд PPV в новую эру стриминговых платформ

Новости спорта:В 2019 году UFC перешла на принципиально иную платформу трансляций.

Прошедший 18 января турнир UFC 246 по многим показателям был столь успешен, что мог бы собрать 2 миллиона PPV, если бы компания UFC транслировала турнир по классической PPV-системе вещания. Такое заявление сделал один из самых авторитетных экспертов Дэйв Мельтцер. Больше двух миллионов PPV собирал только турнир UFC 229 Макгрегор-Нурмагомедов, он собрал 2,4 миллиона PPV по классической PPV-системе.

В начале 2019 года UFC перешла на принципиально иную платформу трансляций. После этого перехода в США трансляции проходят на стриминговой системе ESPN+, которая требует ежемесячной подписки. Результаты турниров теперь сравнивать сложнее.

Если раньше оценки числа покупок вызывали критику, то в эру ESPN+ еще меньше оснований считать данные точными. Тем не менее, рекордному результату UFC 246 можно найти подтверждение в числе просмотров видеороликов UFC Embedded на Youtube. Перед турниром UFC 246 несколько выпусков посмотрело от 1,7 до 2,9 миллиона раз.

Для рекордного турнира UFC 229 (Макгрегор-Нурмагомедов) результат был 2-3,1 млн. Похожий результат был у турнира UFC 205 Макгрегор-Альварес (2,1 млн просмотров). Самыми успешными турнирами прошлого года (в эру ESPN+) по этому показателю были UFC 241 Кормье-Миочич, UFC 242 Нурмагомедов-Порье, UFC 244 Масвидал-Диас, UFC 245 Усман-Ковингтон, все они показали результаты в диапазоне 1-1,6 миллиона просмотров.