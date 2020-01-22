МКМС поздравило сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр

Министерство культуры, молодежи и спорта поздравило юношескую сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
"МКМС поздравляет юношескую сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр", - говорится в сообщении.
На соревнованиях Владимир Трошкин завоевал золотую медаль в хоккее с шайбой в составе сборной команды НОК; Денис Пасько - серебряную медаль в хоккее с шайбой в составе сборной команды НОК; София Нестерова и Артем Даренский - бронзовые медали в фигурном катании в составе сборной команды НОК; Орест Коваленко - бронзовый призер по фристайлу.
На соревнованиях было разыграно 70 комплектов наград.