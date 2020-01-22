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МКМС поздравило сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр

МКМС поздравило сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:III зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года проходили в Лозанне (Швейцария) с 9 по 22 января.

Министерство культуры, молодежи и спорта поздравило юношескую сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"МКМС поздравляет юношескую сборную Украины с завершением III зимних юношеских Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

На соревнованиях Владимир Трошкин завоевал золотую медаль в хоккее с шайбой в составе сборной команды НОК; Денис Пасько - серебряную медаль в хоккее с шайбой в составе сборной команды НОК; София Нестерова и Артем Даренский - бронзовые медали в фигурном катании в составе сборной команды НОК; Орест Коваленко - бронзовый призер по фристайлу.

Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады

На соревнованиях было разыграно 70 комплектов наград.

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МКМС, Лозанна-2020, Зимние юношеские Олимпийских игры.
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