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Сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

Сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону
07:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Поклюке (Словения) в четверг, 23 января, начинается шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20.

В первый день соревнований состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Украину будут представлять Артем Прима, который получил 9-й стартовый номер, Дмитрий Пидручный (33), Антон Дудченко (49), Сергей Семенов (75) и Богдан Цымбал (103). Начало гонки в 15.15 по киевскому времени.

В программе шестого этапа Кубка мира также женская индивидуальная гонка на 15 км (24 января), одиночная смешанная и смешанная эстафеты (25 января), а также масс-старты (26 января).

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Следующие этапы Кубка мира по биатлону пройдут в чешском Нове-Место (5-8 марта), финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).

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Сборная Украины, Биатлон, Кубок мира, Новости спорта.
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