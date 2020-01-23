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WADA приостановила лицензию московской антидопинговой лаборатории

WADA приостановила лицензию московской антидопинговой лаборатории
07:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Всемирное антидопинговое агентство (WADA) остановило действие Национальной антидопинговой лаборатории в Москве.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно приостановить лицензию московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщается на сайте WADA.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявляет, что оно временно приостановило статус одобренной WADA Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении WADA.

Уточняется, что это решение запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена". Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом.

Также сообщается, что 21 января 2020 года эксперты рекомендовали председателю Исполнительного комитета WADA Витольду Баньке "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и Банька согласился сделать это немедленно".

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Как сообщалось, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, Россия дисквалифицирована на 4 года на главных международных спортивных турнирах. Также запрещено проводить большие международные турниры на территории РФ. Решение было единогласно принято Исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

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Россия, Допинг, WADA, Антидопинг.
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