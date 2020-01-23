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Украина станет хозяином группы в квалификации женского Евро-2021 по футзалу

Украина станет хозяином группы в квалификации женского Евро-2021 по футзалу
16:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: futsal.com.ua

Новости спорта:Подопечные Олега Шайтанова будут бороться за пропуск в финальную часть дома.

Украина примет матчи основного раунда квалификации женского Евро-2021 по футзалу. Как и в 2018 году, подопечные Олега Шайтанова будут бороться за пропуск в финальную часть Евро-2021 на домашнем паркете.

УЕФА обнародовал процедуру жеребьевки квалификационного и основного раундов Евро-2021. матчи предварительного раунда пройдут с 5 по 10 мая, а поединки основного раунда запланированы на 1–6 сентября.

Матчи финальной части состоятся 11/12 и 13/14 февраля 2021. Жеребьевка предварительного и основного раундов запланировано на 13 февраля и начнется в 14:30 по Киеву. Решение, в каком именно городе женская сборная Украины проведет матчи основного раунда Евро-2021, будет принято позже.

УЕФА обнародовал расписание соревнований футзальной Лиги чемпионов 2020/2021

Хозяева четырех групп основного раунда:

Украина (позиция 1)

Хорватия (позиция 2)

Швеция (позиция 3)

Беларусь (позиция 3)

Другие участники расположились на следующих позициях:

Позиция 1

Испания

Португалия

Россия

Позиция 2

Венгрия

Финляндия

Италия

Позиция 3

Чехия

Польша

Позиция 4

Словения + 3 победителя групп предварительного раунда.

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