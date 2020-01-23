Украина станет хозяином группы в квалификации женского Евро-2021 по футзалу

Украина примет матчи основного раунда квалификации женского Евро-2021 по футзалу. Как и в 2018 году, подопечные Олега Шайтанова будут бороться за пропуск в финальную часть Евро-2021 на домашнем паркете.
УЕФА обнародовал процедуру жеребьевки квалификационного и основного раундов Евро-2021. матчи предварительного раунда пройдут с 5 по 10 мая, а поединки основного раунда запланированы на 1–6 сентября.
Матчи финальной части состоятся 11/12 и 13/14 февраля 2021. Жеребьевка предварительного и основного раундов запланировано на 13 февраля и начнется в 14:30 по Киеву. Решение, в каком именно городе женская сборная Украины проведет матчи основного раунда Евро-2021, будет принято позже.
Хозяева четырех групп основного раунда:
Украина (позиция 1)
Хорватия (позиция 2)
Швеция (позиция 3)
Беларусь (позиция 3)
Другие участники расположились на следующих позициях:
Позиция 1
Испания
Португалия
Россия
Позиция 2
Венгрия
Финляндия
Италия
Позиция 3
Чехия
Польша
Позиция 4
Словения + 3 победителя групп предварительного раунда.