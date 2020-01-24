Волейбол. Химик в борьбе уступил чемпиону Польши

Новости спорта:Волейболистки Химика не смогли обыграть ЛКС в польском городе Лодзь.

В польском Лодзе в рамках 4-го тура Лиги чемпионов в группе С южненский «Химик» проиграл местному ЛКС со счетом 1:3 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22).

В первом и втором сетах полячки уверенно победили сначала с разницей в десять очков, а затем в шесть. Третий подопечные Евгения Николаева провели намного мощнее и сократили отставание, но в последней партии они не смогли дожать соперниц.

После этой встречи «Химик» с 1 очком находится на последнем месте в группе С.

В предыдущем туре украинки дома уступили чемпиону Германии и уже тогда лишились шансов на выход из группы. Следующий матч в Лиге чемпионов «Химик» сыграет 4 февраля на родной площадке против действующего чемпиона турнира «Новары». Первая встреча команд, напомним, завершилась уверенной победой итальянцев.

Лига чемпионов. 4 тур.

ЛКС – «Химик» – 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22)