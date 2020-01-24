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Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон

Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон
14:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор до лета может провести еще один бой в UFC.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, вероятнее всего, проведёт следующий поединок в течение следующих четырёх месяцев. Тренер ирландца Джон Кавана подтвердил, что его подопечный намерен выступить до лета.

"Я буду очень удивлён, если он не проведёт поединок до лета. Он определённо собирается подраться ещё до лета", — приводит слова Каваны Yahoo Sports.

Напомним, в минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года и уже за 40 секунд нокаутировал экс-претендента на титул в лёгком весе Дональда Серроне. После этого успеха Конор улучшил позиции в рейтинге Pound-for-Pound, а также стал третьим в рейтинге лёгкой весовой категории.

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Если Конор действительно намерен подраться летом, то его соперником совершенно точно не будет Хабиб Нурмагомедов, так как россиянину 18 апреля предстоит схватка с Тони Фергюсоном.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва.
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