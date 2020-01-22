Арум предложит Макгрегору провести бой со звездой бокса

Новости спорта:Боб Арум хочет увидеть два боя.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что намерен попробовать организовать поединок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

"Конор Макгрегор говорит о Флойде Мейвезере и Мэнни Пакьо. Мне же хотелось бы увидеть бой Конора с Теренсом Кроуфордом. Один поединок — по правилам бокса, другой — по правилам смешанных единоборств. У Кроуфорда есть небольшой опыт в борьбе, он будет не против сразиться по правилам ММА. Так что мы обсудим это с Дэной Уайтом", — приводит слова промоутера Boxingnews24.

В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.

Ранее Де ла Хойя высказался о возможном реванше Макгрегора с Мейвезером.