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Среда, 22.01.2020
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Арум предложит Макгрегору провести бой со звездой бокса

Арум предложит Макгрегору провести бой со звездой бокса
22:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боб Арум хочет увидеть два боя.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что намерен попробовать организовать поединок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

"Конор Макгрегор говорит о Флойде Мейвезере и Мэнни Пакьо. Мне же хотелось бы увидеть бой Конора с Теренсом Кроуфордом. Один поединок — по правилам бокса, другой — по правилам смешанных единоборств. У Кроуфорда есть небольшой опыт в борьбе, он будет не против сразиться по правилам ММА. Так что мы обсудим это с Дэной Уайтом", — приводит слова промоутера Boxingnews24.

В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.

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Ранее Де ла Хойя высказался о возможном реванше Макгрегора с Мейвезером.

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, UFC, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Конор Макгрегор.
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