Скачать
Среда, 22.01.2020
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Тренер Манчестер Юнайтед обратится к психологу
Тренер Манчестер Юнайтед обратится к психологу
Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
Непобедимый украинский боксер Шелестюк получил нового соперника
Непобедимый украинский боксер Шелестюк получил нового соперника

Де ла Хойя высказался о возможном реванше Макгрегора с Мейвезером

Де ла Хойя высказался о возможном реванше Макгрегора с Мейвезером
19:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Оскар де ла Хойя считает, что Конору Макгрегору не стоит вновь драться с Флойдом Мейвезером.

Глава промоутерской компании Golden Boy, бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя дал понять, что он против повторной встречи между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Де ла Хойя убеждён, что второй поединок будет мало чем отличаться от первого.

"Послушайте, это разные виды спорта. Бокс — это бокс, а ММА — это ММА. Думаю, что оба вида должны идти отдельно, своей дорогой, понимаете? К примеру, если Конор и Флойд встретятся вновь, то второй бой завершится так же, как и первый. Ничего не поменяется. И это не потому, что Конор плох. Макгрегор великолепен в своём деле. Но и Мейвезер один из лучших в боксе. Так что каждый должен идти по своему пути", — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Напомним, впервые Макгрегор и Мейвезер встретились на профессиональном ринге в 2017 году. Флойд одержал досрочную победу.

Порье высказался о бое Макгрегор - Гэтжи

Ранее Макгрегор высказался о Трампе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
02 Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
03 Двое под фатой: футболистки сыграли свадьбу в Майами (Фото)
04 Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
05 Самому старому футболисту мира 74 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь