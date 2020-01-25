Биатлон: вместо Пидгрушной эстафету пробежит Журавок

Новости спорта:В Поклюке пройдут две смешанные эстафеты.

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоятся две смешанные эстафеты.

В одиночной, которая состоится в 14:15, Украину, как и было заявлено, представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. В смешанной же произошли изменения.

Вместо Елены Пидгрушной на старт, который запланирован на 16:00, выйдет Юлия Журавок, которая пройдет заключительный этап.

Так, состав Украины на смешанную эстафету выглядит следующим образом:

15-1. Артем Тищенко

15-2. Артем Прима

15-3. Юлия Джима

15-4. Юлия Журавок

Отметим, что после последней гонки Пидгрушная сообщила, что хочет связаться с кардиологами, поскольку ее беспокоит высокий пульс.