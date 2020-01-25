Скачать
Суббота, 25.01.2020
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20

Тони Фергюсон получил травму накануне боя с Нурмагомедовым

Тони Фергюсон получил травму накануне боя с Нурмагомедовым
15:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Тони Фергюсон травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Американец Тони Фергюсон (25-3) травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (28-0). Тренер американского спортсмена Эдди Браво подчеркнул, что повреждение не помешает его подопечного подготовиться к поединку.

«Тони недавно вновь травмировал крестообразные связки колена. У него небольшое растяжение — однако, как мы все знаем, никто не застрахован от травм. Не думаю, что Тони со своим опытом допустит осложнение этой травмы. Я вижу его в зале каждый день — он в отличной форме», — цитирует слова Браво Fight Time.

В своем последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Арум предложит Макгрегору провести бой со звездой бокса

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3) должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)
05 Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь