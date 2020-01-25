Тони Фергюсон получил травму накануне боя с Нурмагомедовым

Новости спорта:Тони Фергюсон травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Американец Тони Фергюсон (25-3) травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (28-0). Тренер американского спортсмена Эдди Браво подчеркнул, что повреждение не помешает его подопечного подготовиться к поединку.

«Тони недавно вновь травмировал крестообразные связки колена. У него небольшое растяжение — однако, как мы все знаем, никто не застрахован от травм. Не думаю, что Тони со своим опытом допустит осложнение этой травмы. Я вижу его в зале каждый день — он в отличной форме», — цитирует слова Браво Fight Time.

В своем последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3) должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке.