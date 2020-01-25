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Тирил Экхофф получила обидную травму в Поклюке

Тирил Экхофф получила обидную травму в Поклюке
17:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Норвежская биатлонистка будет восстанавливаться к чемпионату мира.

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф пропустит остаток этапа Кубка мира в Поклюке, сообщает NRK.

Причина отсутствия Экхофф — вирусная болезнь. Тирил займется восстановлением к предстоящему чемпионату мира.

Экхофф — лидер текущего зачета Кубка мира с 524 очками. Ближайшую преследовательницу Доротею Вирер она опережает на 47 баллов.

В нынешнем сезоне Тирил выигрывала гонки преследования в Хохфильцене, Аннеси и Рупольдинге, спринт в Аннеси и Рупольдинге, а также масс-старт на этапе в Аннеси.

Завтра этап в Поклюке закроется двумя масс-стартами среди женщин и мужчин. Начало первой, мужской гонки — в 13:15 по киевскому времени.

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Биатлон, Новости биатлона, Тириль Экхофф.
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