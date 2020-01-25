Донбасс подписал контракт с именитым хоккеистом

Новости спорта:ХК "Донбасс" заключил контракт с голкипером Алексеем Трифоновым.

ХК «Донбасс» заключил контракт с голкипером Алексеем Трифоновым.

Воспитанник тольяттинской «Лады» начинал карьеру в родном клубе в ВХЛ-Б, также выступал в МХЛ за «Ладью» и «Серебряных Львов». В 2012-2014 гг. играл в ВХЛ в «Рязани» и «Казцинк-Торпедо», а сезон 2014/15 завершал в «Тамбове».

В 2015 году Трифонов подписал контракт с «Алтаем», где сыграл 11 матчей в чемпионате Казахстана (коэффициент надёжности 2.71, 91,7% отбитых бросков), после чего переехал в Сербию. В сезоне 2016/17 голкипер провёл 28 матчей за «Белград» в Эрсте Лиге – коэффициент надёжности 4.01, 89% отбитых бросков.

В 2017-2019 гг. вратарь выступал в казахском «Кулагере», где был первым-вторым голкипером.

Нынешний сезон Алексей Трифонов начинал в «Витебске», выступающем в белорусской Экстралиге-Б. Там в 30 матчах голкипер заработал коэффициент надёжности 4.08 и в среднем отбивал 88% бросков.

В составе «Донбасса» вратарь будет выступать под 29 номером.