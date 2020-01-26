Норвегия - Словения: яркие моменты матча за "бронзу" Евро-2020 (Видео)

Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче за третье место на чемпионате Европы-2020 по гандболу. Норвежцы выиграли первый тайм с разницей в три мяча — 12:9. Во второй половине встречи Словении не удалось навязать борьбу сопернику. Как итог, уверенная победа Норвегии со счетом 28:20.