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Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах

Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
10:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Крис Сайборг победила Джулию Бадд и стала чемпионкой Bellator.

Ранним утром 26 января по московскому времени в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В его главном событии встретились представительницы полулёгкого веса — Крис Сайборг и Джулия Бадд.

Встреча завершилась победой Сайборг, бразильянка нокаутировала соперницу в четвёртом раунде и стала чемпионкой организации в полулёгком весе

Благодаря этому, спортсменка стала первой в истории смешанных единоборств, кому удавалось выигрывать титул в четырёх разных лигах — Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator. Прежде это не удавалось ни мужчинам, ни другим женщинам.

Сайборг - Бадд. Видео боя

 
 
 
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@criscyborg makes history and becomes the new Bellator champ! #Bellator238

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Напомним, Сайборг со скандалом покинула UFC в минувшем году. Президент организации Дэна Уайт не стал продлевать с ней контракт.

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MMA, Новости ММА, Bellator, Джулия Бадд, Смешанные единобортсва, Крис Сайборг - Джулия Бадд, Крис Сайбор, Bellator238.
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