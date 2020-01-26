Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершится в воскресенье, 26 января, гонками с массовым стартом.
В мужском масс-старте на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, который начнется в 13.15 по киевскому времени, Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (20-й стартовый номер) и Армем Прима (24).
Женский масс-старт на 12,5 км в 16.00 пройдет с участием Юлии Джими (30).
Обе гонки в прямом эфире в Украине покажет телеканал UA-Перший.
Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет 5-8 марта в чешском Нове-Место.