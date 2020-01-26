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Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть

Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть
11:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Трое украинцев будут сражаться за медали в последний соревновательный день в Поклюке.

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершится в воскресенье, 26 января, гонками с массовым стартом.

В мужском масс-старте на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, который начнется в 13.15 по киевскому времени, Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (20-й стартовый номер) и Армем Прима (24).

Женский масс-старт на 12,5 км в 16.00 пройдет с участием Юлии Джими (30). 

Обе гонки в прямом эфире в Украине покажет телеканал UA-Перший.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет 5-8 марта в чешском Нове-Место.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Поклюка-2020.
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