Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть
Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Кто стал победителем Матча звезд-2020 в НХЛ (Видео)

Кто стал победителем Матча звезд-2020 в НХЛ (Видео)
12:12 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Команда Тихоокеанского дивизиона вышла победителем Матча звезд-2020 Национальной хоккейной лиги.

В финальном поединке самый западный дивизион обыграл представителей Атлантического дивизиона 5:4. Напомним, что матчи проходили в формате 3 на 3. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макс Пачиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид и Томаш Гертль.

В полуфиналах Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный дивизион со счетом 10:5. Покером в поединке в составе "Пасифика" отметился Томаш Гертль, хет-трик на счету Леона Драйзайтля. Две шайбы к этому добавил Мэттью Ткачук.

Видео аварии Фернандо Алонсо на "Дакаре" с нескольких ракурсов

Атлантический дивизион обыграл Столичный со счетом 9:5. Тремя заброшенными шайбами в составе победителей отличились Энтони Дюклер и Давид Пастрняк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Редкач - Гарсия: события боя
02 Наставник Десны дал дерзкий совет Шевченко
03 Редкач - Гарсия. Видео боя
04 Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
05 Бывшего чемпиона мира по боксу избили и ограбили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь