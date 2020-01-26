Кто стал победителем Матча звезд-2020 в НХЛ (Видео)

Новости спорта:Команда Тихоокеанского дивизиона вышла победителем Матча звезд-2020 Национальной хоккейной лиги.

В финальном поединке самый западный дивизион обыграл представителей Атлантического дивизиона 5:4. Напомним, что матчи проходили в формате 3 на 3. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макс Пачиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид и Томаш Гертль.

В полуфиналах Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный дивизион со счетом 10:5. Покером в поединке в составе "Пасифика" отметился Томаш Гертль, хет-трик на счету Леона Драйзайтля. Две шайбы к этому добавил Мэттью Ткачук.

Атлантический дивизион обыграл Столичный со счетом 9:5. Тремя заброшенными шайбами в составе победителей отличились Энтони Дюклер и Давид Пастрняк.