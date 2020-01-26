Макгрегор заступился за Серроне

Новости спорта:Стивен Эй Смит после боя Макгрегор - Серроне раскритиковал "Ковбоя".

Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне 18 января вызвал спор между сообществом ММА и комментатором ESPN Стивеном Эй Смитом. Сразу после победы Конора Смит в прямом эфире раскритиковал Серроне за слабовольный бой. Через несколько дней он услышал от комментатора UFC Джо Рогана ответ, заставивший высказаться вновь Смиту и вступить в дискуссию Конору Макгрегору.

"Джо Роган (в своем подкасте): Стивену Эй Смиту нельзя комментировать бои.

Стивен Эй Смит (в твиттере): При всем уважении, Джон Роган, ты неправ. Я 25 лет комментирую спортивные события, включая бокс и UFC. Извините меня, но мы мало увидели, когда за 20 секунд видишь три удара по носу и один удар по Конору, который тот блокировал. Вы напрасно меня убеждаете в том, что Конор сумеет показать себя иначе в матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, сумеет проявить себя в бою с Хорхе Масвидалем. Конор не получил возможности показать достаточно. Дональд Серроне в своем первом бою с долей PPV сдулся как тряпка, при всем уважении. Я стою на этом и буду стоять.

Конор Макгрегор (в твиттере): Вы затронули очень точно важную тему. Я показал недостаточно. Хотя у меня и не почасовая оплата. Джо Роган имел претензии к вашим словам о том, что соперник сдает бой. Сломанный нос и орбитальная кость говорят об обратном. Бои жестоки. Всякий вышедший на поле сражения заслуживает уважения! Извинитесь.

Стивен Эй Смит (в ответ Конору): Сэр, большое уважение вам. Я уточнил свои слова о том, как это выглядело. Дональд Серроне — много лет в топ-10. Большое уважение ему за длительную карьеру. Желаю ему только лучшего. Но я не считаю, что неправильно было бы утверждать, что от такого стойкого бойца ждали больше, чем 40 секунд сопротивления. Я также не считаю ошибочным предполагать, что нет шансов повторить 40-секундный бой против Нурмагомедова или Масвидаля. Мы ждали большего. Это ваша заслуга. Но мы с фанатами знаем, насколько крепок Ковбой и ожидали большего. Джо Роган неправ в том, что сомневается в моих компетенциях просто на том основании, что я остался недоволен увиденным. Я это произнес и стою на этом".