Форварду Донбасса покорилось уникальное достижение в УХЛ

Форвард Донбасса Илья Коренчук стал первым игроком в истории регулярных чемпионатов Украинской хоккейной лиги, набравшим 200 очков, сообщает официальный сайт УХЛ. 25-летний нападающий отметился заброшенной шайбой в матче 31-го тура против Днепра (2:1).
Коренчук провел 138 матчей в регулярных чемпионатах УХЛ. На счету форварда 85 шайб и 115 результативных передач. Показатель полезности хоккеиста +128.
Отметим, что в УХЛ Коренчук выступал за два клуба — Кременчуг и Донбасс.
Топ-10 лучших бомбардиров регулярных чемпионатов УХЛ:
Илья Коренчук – 138 матчей, 200 (85+115) очков
Виталий Лялька – 128 матчей, 191 (100+91) очко
Руслан Ромащенко – 150 матчей, 157 (59+98) очков
Владимир Чердак – 120 матчей, 153 (70+83) очка
Алексей Ворона – 130 матчей, 146 (46+100) очков
Иван Савченко – 133 матча, 144 (66+78) очка
Виктор Захаров – 113 очков, 122 (48+74) очка
Тимур Гриценко – 130 матчей, 118 (54+64) очков
Сергей Кузьмик – 103 матча, 115 (49+66) очков
Владислав Куцевич – 125 матчей, 114 (40+74) очков
Донбасс идет на третьем месте в турнирной таблице УХЛ. Следующий матч команда Коренчука проведет 28 января против Ледяных Волков.