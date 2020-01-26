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Форварду Донбасса покорилось уникальное достижение в УХЛ

Форварду Донбасса покорилось уникальное достижение в УХЛ
14:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Форвард Донбасса Илья Коренчук стал первым хоккеистом, набравшим 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ.

Форвард Донбасса Илья Коренчук стал первым игроком в истории регулярных чемпионатов Украинской хоккейной лиги, набравшим 200 очков, сообщает официальный сайт УХЛ. 25-летний нападающий отметился заброшенной шайбой в матче 31-го тура против Днепра (2:1).

Коренчук провел 138 матчей в регулярных чемпионатах УХЛ. На счету форварда 85 шайб и 115 результативных передач. Показатель полезности хоккеиста +128.

Отметим, что в УХЛ Коренчук выступал за два клуба — Кременчуг и Донбасс.

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Топ-10 лучших бомбардиров регулярных чемпионатов УХЛ:

Илья Коренчук – 138 матчей, 200 (85+115) очков

Виталий Лялька – 128 матчей, 191 (100+91) очко

Руслан Ромащенко – 150 матчей, 157 (59+98) очков

Владимир Чердак – 120 матчей, 153 (70+83) очка

Алексей Ворона – 130 матчей, 146 (46+100) очков

Иван Савченко – 133 матча, 144 (66+78) очка

Виктор Захаров – 113 очков, 122 (48+74) очка

Тимур Гриценко – 130 матчей, 118 (54+64) очков

Сергей Кузьмик – 103 матча, 115 (49+66) очков

Владислав Куцевич – 125 матчей, 114 (40+74) очков

Донбасс идет на третьем месте в турнирной таблице УХЛ. Следующий матч команда Коренчука проведет 28 января против Ледяных Волков.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, Илья Коренчук.
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