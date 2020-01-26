Лидер УХЛ сенсационно уступил Белому Барсу

Новости спорта:Белый Барс сотворил главную сенсацию выходных в украинском хоккее.

Кременчуг на выезде проиграл Белому Барсу в заключительном матче 31-го тура Украинской хоккейной лиги.

В первом и втором периодах команды не забивали. За пять минут до конца основного времени поединка Роман Благой вывел Белый Барс вперед.

Уже на последней минуте поединка Благой оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. Как итог, поражение Кременчуга со счетом 0:2.

Кременчуг продолжает уверенно лидировать в УХЛ, опережая Днепр на десять очков. Белый Барс набрал 44 очка и занимает 4-ю позицию.

В следующем туре 29 января Кременчуг сыграет с Днепром. Белый Барс 28 января встретится с Динамо.

УХЛ. Регулярный чемпионат

Белый Барс — Кременчуг 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0. Благой (Таран, Гребеник), 54:24; 2:0. Благой (Ядловский, Кучер — пустые ворота), 59:42.