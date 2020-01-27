Зевина установила рекорд на турнире в Люксембурге

Новости спорта:Украинская пловчиха установила рекорд соревнований в Люксембурге.

Украинка Дарья Зевина установила рекорд соревнований 22nd Luxembourg Euro-Meet 2020 в Люксембурге на дистанции 200 м на спине и завоевала лицензию А на Олимпиаду-2020 в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

“Поздравляем Дарью Зевину с выполнением норматива лицензии А на Олимпиаду 2020 на дистанции 200 м на спине. В последний день 22nd Luxembourg Euro-Meet 2020 в Люксембурге Дарья победила на этой дистанции и установила рекорд соревнований — 2,09.85”, - говорится в сообщении.

Также в последний день соревнований по плаванию в Люксембурге, 26 января, Михаил Романчук завоевал “золото” на дистанции 400 м вольным стилем — 3,50.24, Сергей Шевцов получил бронзовую награду на дистанции 100 м вольным стилем - 49,05.

Таким образом, на сегодня в сборной Украины по плаванию 6 спортсменов имеют лицензию А на восьми дистанциях.

Напомним, что в первый день 22nd Luxembourg Euro-Meet 2020 Дарья Зевина получила "золото" и на дистанции 100 м на спине. Также победы одержали Михаил Романчук (1500 м вольным стилем с рекордом соревнований) и Андрей Говоров (50 м баттерфляем).