Новости спорта:Даже участие Дарьи на этапе Кубка IBU в Арбере под вопросом.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Дарья Блашко не выступит на чемпионате мира-2020, который с 13 по 23 февраля пройдет в итальянском Антхольце.

«Даша Блашко не будет отбираться на чемпионат мира. Сейчас она поедет домой, пройдет там обследование, восстановится. Потому что надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовности бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она не поедет и в Арбер.

Что касается Тищенко… Шанс всем можно дать, но уже понятно, что пока в команду на чемпионат мира Артем не вписывается. И я бы, скорее всего, сделал выбор в пользу Ткаленко – он в последнее время прибавил в скорости, и стрельба была в порядке. Поэтому его шансы быть запасным на чемпионате мира наиболее высокие», - сказал Брынзак.