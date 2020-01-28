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Биатлон: Брынзак оценил выступление украинцев в январе

Биатлон: Брынзак оценил выступление украинцев в январе
22:10 Сегодня Телеграф Украинский биатлон

Новости спорта:Президент ФБУ – о результатах команды во втором триместре.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступление сборной на январских этапах Кубка мира.

«У нас все последние годы так получается, что в январе – очень часто головная боль, а потом на главных стартах исправляемся. Будем надеяться, что и в этом году получится именно так. Я вижу наши возможности бороться за медали – и в одиночной эстафете, и в классической можно бороться – у девочек в этом смысле ситуация получше. У ребят, к сожалению, пока нет такого ровного состава, есть проблема с первым этапом. Но я знаю, что Юрай Санитра подготовит команду к этой борьбе. Можно в личных гонках бороться у девочек. И в индивидуальной гонке, и если, скажем, будут хорошие позиции в спринте – то и в гонке преследования», - сказал Брынзак.

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Напомним, в этом сезоне главным стартом будет чемпионат мира, который с 13 по 23 февраля пройдет в итальянском Антхольце.

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Биатлон, ФБУ, Владимир Брынзак, Украинский биатлон.
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