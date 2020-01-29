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Среда, 29.01.2020
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Лень пропустил очередную игру Атланты: как сыграла команда украинца (Видео)

Лень пропустил очередную игру Атланты: как сыграла команда украинца (Видео)
10:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец Алексей Лень продолжает залечивать повреждение.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень не играл в поединке реглярного чемпионата НБА против Торонто Рэпторс (114:130).

Это уже второй подряд матч команды, который 26-летний украинец пропускает из-за полученной накануне травмы бедра в поединке с Оклахомой. Ранее он не сыграл с Вашингтоном.

До этого украинский баскетболист пропустил три кряду игры Атланты из-за повреждения спины.

Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)

В среднем в нынешнем сезоне украинский центровой набирает 8,9 очка за матч при показателе в 5,8 подбора. Хокс занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Торонто Рэпторс (33-14) — Атланта Хокс (12-36) 130:114 (33:23, 35:33, 29:27, 33:31)

Торонто: Ибака (24 + 10 подборов), Сиакам (24), Ванвлит (19), Дэвис (15), Лаури (12 + 11 передач), Газоль (10)

Атланта: Коллинз (28 + 12 подборов), Янг (18 + 13 передач), Реддиш (18), Хантер (15), Картер (10)

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Торонто, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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