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Бойцов UFC из Китая проверят на коронавирус

Бойцов UFC из Китая проверят на коронавирус
14:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В UFC перестраховываются перед ближайшими турнирами.

Бушующий в Китае коронавирус, забравший жизни уже более 100 человек, продолжает оказывать влияние и на спортивную сферу.

Так, в UFC приняли решение проверять бойцов из этой страны на коронавирус, сообщает MMA Fighting.

В частности, это коснётся чемпионки UFC в минимальном весе Чжан Вейли, а также Ли Цзянляня и Ян Сяонань, которым предстоит выступить в ближайшее время. Невзирая на то что все трое тренируются в Пекине, где ситуация не настолько угрожающая, как в Ухане, в организации намерены сохранять меры предосторожности.

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Чжан 7 марта выступит на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет защищать титул от посягательств экс-чемпионки Йоанны Енджейчик. Ли на этом же турнире встретится с Нилом Мэгни. Что касается Ян, то она выступит 22 февраля в новозеландском Окленде, где встретится с Каролиной Ковалькевич.

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Все по теме:

Китай, MMA, Смешанные единоборства, Коронавирус, Новости ММА, Коронавирус в Китае, Чжан Вейли.
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