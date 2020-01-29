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WADA сообщило о свыше ста манипуляциях с допинг-пробами в Москве

WADA сообщило о свыше ста манипуляциях с допинг-пробами в Москве
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся под подозрением.

Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер (Günter Younger) в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их", - цитирует Юнгера DW.

Он рассказал, что его команда с мая по ноябрь 2019 года была занята "только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены".

"В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли (те или иные записи - ред.)", - пояснил Юнгер.

WADA приостановила лицензию московской антидопинговой лаборатории

Все 298 подозрительных записей будут проверены, заверил он.

Напомним, что WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после разоблачения российской государственной допинг-программы. В мае 2016-го лицензию частично вернули. Однако 22 января 2020 года WADA вновь приостановило лицензию московской лаборатории после того, как эксперты агентства обнаружили манипуляции с некоторыми данными, извлеченными из лаборатории в январе 2019 года.

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Россия, РФ, Допинг, WADA, Гюнтер Юнгер.
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