Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменили из-за коронавируса

Новости спорта:Соревнования должны были пройти 15-16 февраля в Яньцине.

Из-за вспышки и продолжения распространения нового коронавируса Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжного спорта Китая и местный оргкомитет в Яньцине решили отменить предстоящие соревнования этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти 15-16 февраля в Яньцине.

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

"С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине в этом сезоне - первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первого официального тестового соревнования перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете", - заявил президент FIS Жан Франко Каспер.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 29 января 2020 года в мире зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.