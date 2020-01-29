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Среда, 29.01.2020
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Cборную Китая закрыли на карантин в Австралии из-за коронавируса

Cборную Китая закрыли на карантин в Австралии из-за коронавируса
16:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Игроки и официальные лица китайской команды пробудут в изоляции до следующей среды.

Китайская женская футбольная команда была помещена в карантин в отеле города Брисбена (Австралия), сообщает ABC.

По данным источника, футболистки были подвергнуты данной процедуре из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса. Выяснилось, что никто из членов команды не чувствует себя плохо и не несёт никакого риска для здоровья населения. Игроки и официальные лица команды пробудут в изоляции до следующей среды.

Австралийским студентам, которые недавно ездили в Китай, советуют оставаться дома в течение 14 дней. Объявление было сделано незадолго до того, как в Австралии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Бойцов UFC из Китая проверят на коронавирус

В настоящий момент число заболевших в Китае составляет более 4500 человек, из которых погибло более 100.

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Китай, Австралия, Футбол, Брисбен, Новости футбола, Коронавирус, Женская сборная Китая по футболу.
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