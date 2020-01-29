Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Новости спорта:Европейская легкая атлетика (European Athletics, ЕА) ратифицировала юниорский рекорд украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Соответствующее официальное письмо Европейская легкая атлетика направила в адрес ФЛАУ от имени исполнительного директора ЕА Кристиана Милза. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Рекорд Европы по прыжкам в высоту в категории U-20 Ярослава Магучих установила на чемпионате мира в Дохе (Катар).

30 сентября 2019 года украинская спортсменка взяла высоту 2,04 метра, которая принесла ей серебряную медаль чемпионата мира, а также стала мировым юниорским рекордом.

Как сообщалось, недавно Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 и в помещении. 18-летняя украинская прыгунья одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, проходившем в закрытом помещении. Спортсменка победила с результатом 1.99 метра, после чего решила сделать дополнительные попытки и покорила с третьего раза высоту 2.01 м. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.