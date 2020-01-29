Скачать
Среда, 29.01.2020
Надаль в 4-х часовом матче уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open 2020
Надаль в 4-х часовом матче уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open 2020
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
В легендарной команде баскетбольного шоу Harlem Globetrotters появится украинец
В легендарной команде баскетбольного шоу Harlem Globetrotters появится украинец

Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Европейская легкая атлетика (European Athletics, ЕА) ратифицировала юниорский рекорд украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Соответствующее официальное письмо Европейская легкая атлетика направила в адрес ФЛАУ от имени исполнительного директора ЕА Кристиана Милза. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Рекорд Европы по прыжкам в высоту в категории U-20 Ярослава Магучих установила на чемпионате мира в Дохе (Катар).

30 сентября 2019 года украинская спортсменка взяла высоту 2,04 метра, которая принесла ей серебряную медаль чемпионата мира, а также стала мировым юниорским рекордом.

Украинский супертяж отказался от Олимпиады

Как сообщалось, недавно Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 и в помещении. 18-летняя украинская прыгунья одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, проходившем в закрытом помещении. Спортсменка победила с результатом 1.99 метра, после чего решила сделать дополнительные попытки и покорила с третьего раза высоту 2.01 м. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, European Athletics, ФЛАУ, Ярослава Магучих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
02 "Поднимался, словно Терминатор": Джошуа вспомнил бой с Кличко
03 Стал известен результат допинг-теста Поветкина после боя с Хантером
04 Боруссия Д установила ценник на Холанда
05 Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь