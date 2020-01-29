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UFC анонсировала чемпионский бой в наилегчайшем весе

UFC анонсировала чемпионский бой в наилегчайшем весе
19:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо проведут чемпионский бой.

UFC официально анонсировала титульный поединок Джозефа Бенавидеса и Дейвесона Фигейредо за чемпионский пояс в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night 169, который состоится 29 февраля в Норфлоке.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории. Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Джозеф Бенавидес провёл в своей карьере 33 поединка в профессиональных ММА, одержав 28 побед. В последнем поединке он нокаутировал Жуссьера Формигу, бой прошёл в январе 2019 года.

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Дейвесон Фигейредо в последний раз выходил в октагон 12 октября 2019 года, победив приёмом Тима Эллиота. Всего на его счету 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и один раз потерпел поражение.

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MMA, Новости ММА, Смешанные единобортсва, Джозеф Бенавидес - Дейвесон Фигейредо.
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