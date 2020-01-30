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Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали призерками международных соревнований Springer-Meeting.

18-й турнир Springer-Meeting, в программу которого традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин, состоялся в Коттбусе (Германия) 29 января, а украинские легкоатлетки разделили между собой 1 и 2 места. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Ярослава Магучих покорила 1,98 м и завоевала “золото” соревнований. Юлия Левченко с результатом 1,96 м стала серебряной призеркой.

Уже в статусе победительницы обладательница юниорского рекорда Европы Ярослава Магучих попробовала силы на высоте 2,02 м, которые, при условии успеха, стали бы новым рекордом Украины в помещении и мировым рекордом U-20 в помещении. Однако на этот раз планка не устояла.

Вчера сообщалось, что Европейская легкая атлетика (European Athletics, ЕА) ратифицировала юниорский рекорд Ярославы Магучих. Рекорд Европы по прыжкам в высоту в категории U-20 Ярослава Магучих установила на чемпионате мира в Дохе (Катар).

Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

30 сентября 2019 года 18-летняя украинская спортсменка взяла высоту 2,04 м, которая принесла ей серебряную медаль чемпионата мира, а также стала мировым юниорским рекордом.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Юлия Левченко, Ярослава Магучих.
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