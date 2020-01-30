В UFC официально разделили рейтинг на женский и мужской

В мужском рейтинге существенных изменений не произошло. Что касается женского рейтинга, который таким образом составили впервые, его возглавила действующая чемпионка организации в двух весовых категориях Аманда Нуньес, опередившая Валентину Шевченко и Чжан Вэйли.
Сводный рейтинг женщин — бойцов UFC
1. Аманда Нуньес
2. Валентина Шевченко
3. Чжан Вэйли
4. Джессика Андраде
5. Роуз Намаюнас
6. Йоанна Енджейчик
7. Холли Холм
8. Жермен де Рандами
9. Татьяна Суарес
10. Кэтлин Чукагян
11. Аспен Лэдд
12. Джессика Ай
13. Хулианна Пенья
14. Клаудия Гаделья
15. Нина Ансарофф.