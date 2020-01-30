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Четверг, 30.01.2020
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В UFC официально разделили рейтинг на женский и мужской

В UFC официально разделили рейтинг на женский и мужской
14:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В промоушене UFC выполнили обещание разделить сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории на мужскую и женскую части.

В мужском рейтинге существенных изменений не произошло. Что касается женского рейтинга, который таким образом составили впервые, его возглавила действующая чемпионка организации в двух весовых категориях Аманда Нуньес, опередившая Валентину Шевченко и Чжан Вэйли.

Сводный рейтинг женщин — бойцов UFC

1. Аманда Нуньес

2. Валентина Шевченко

3. Чжан Вэйли

4. Джессика Андраде

5. Роуз Намаюнас

6. Йоанна Енджейчик

7. Холли Холм

8. Жермен де Рандами

9. Татьяна Суарес

10. Кэтлин Чукагян

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11. Аспен Лэдд

12. Джессика Ай

13. Хулианна Пенья

14. Клаудия Гаделья

15. Нина Ансарофф.

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MMA, UFC, Новости ММА, Аманда Нуньес, Смешанные единобортсва.
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