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Матузна стала автором юношеского рекорда Украины в пятиборье

Матузна стала автором юношеского рекорда Украины в пятиборье
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости спорта:В Сумах завершился юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди спортсменов не старше 2003 г.р.

В соревнованиях, проходивших 27 - 29 января, приняли участие 700 атлетов, а харьковчанка Анастасия Матузна отметились на них юношеским рекордом Украины для помещений в пятиборье, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Анастасия Матузна в пятиборье набрала 4034 очка.

На этих соревнованиях был показан ряд высоких результатов, о которых рассказал старший тренер сборной Украины по резерву Андрей Каратеев.

“Этим стартом мы открыли соревновательный сезон 2020 года. Прежде всего следует отметить юношеский рекорд Украины для помещений в пятиборье, который установила харьковчанка Анастасия Матузна – 4034 очка. Также очень хорошо подтвердили свои лидерские позиции киевлянин Денис Слюсар в беге на 60 м с/б (8,11) и высотник Роман Петрук из Житомирщины (2.06)”, - отметил старший тренер сборной Украины по резерву Андрей Каратеев.

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Видео выступления Матузной на Открытом чемпионате области по легкой атлетике среди юношей и девушек, который проходил 18 - 19 января в Харькове:

Наставник украинских легкоатлетов также отметил Надежду Стецюк из Киевщины (400 м – 57,03), представительниц Ривненской области Юлию Унич (800 м – 2.11,92) и Марию Козлюк (1500 м – 4.38,18), Дарью Казачок из Житомирщины (ядро 3 кг – 15.30), черкащанина Алексея Полищука (длина – 7.13), киевлянина Никиту Нарольського (тройной – 14.61).

Эти атлеты не только стали победителями в своих видах, но и выполнили нормативы на юношеский чемпионат Европы, который состоится в июле в Риете.

“В целом на чемпионате Украины у нас таких нормативов было 12, хороший показатель для начала сезона. Ведь в беговых видах и метаниях они в основном будут выполняться на открытом воздухе”, - добавил Каратеев.

Командный зачет на чемпионате выиграла Киевская область, среди ДЮСШ - КЗ "КДЮСШ №12" Харьков, среди СДЮШОР - СДЮСШОР №3 Днепропетровской области.

Также во время соревнований в Сумах состоялся отбор в сборную Украины на международную матчевую встречу юношеских сборных в Стамбуле (Турция) 7 марта и частично – на международную матчевую встречу юношей в Ивано-Франковске 3 мая.

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Легкая атлетика, Пятиборье, Видео, Анастасия Матузна.
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