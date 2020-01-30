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СуперБоул 2020: кто фаворит?

СуперБоул 2020: кто фаворит?
16:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер NFL

Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита СуперБоула, в котором Чифс будут противостоять Найнерс.

В ночь со второго на третье февраля (с воскресенья на понедельник) состоится главное событие года в американском спорте - СуперБоул.

Соперниками в решающем матче Национальной футбольной лиге станут Сан-Франциско 49ерс и Канзас-Сити Чифс.

Букмекеры считают фаворитом команду из Канзаса.

Так, bet365 предлагает на их победу коэффициент 1,80, а на успех 49-х - 2,05. Что касается bwin, то они дают несколько выше коэффициент на Канзас-Сити - 1,83, но на Сан-Франциско он также равен 2,05.

Супербоул-2020: кто и когда сыграет в финале НФЛ

Учитывая, что прошлый СуперБоул не порадовал результативностью, интересно посмотреть на оценку вероятности набранных баллов двумя командами. Так, на то, что соперники пробьют тотал больше 50,5 предлагают коэффициенты в районе 1,55, тогда как на тотал меньше можно поставить с коэффициентом 2,3.

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Все по теме:

Канзас Сити Чифс, Американский футбол, Супербоул, Супербоул-2020, Сан-Франциско 49 ерс.
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