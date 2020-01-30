СуперБоул 2020: кто фаворит?

Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита СуперБоула, в котором Чифс будут противостоять Найнерс.

В ночь со второго на третье февраля (с воскресенья на понедельник) состоится главное событие года в американском спорте - СуперБоул.

Соперниками в решающем матче Национальной футбольной лиге станут Сан-Франциско 49ерс и Канзас-Сити Чифс.

Букмекеры считают фаворитом команду из Канзаса.

Так, bet365 предлагает на их победу коэффициент 1,80, а на успех 49-х - 2,05. Что касается bwin, то они дают несколько выше коэффициент на Канзас-Сити - 1,83, но на Сан-Франциско он также равен 2,05.

Учитывая, что прошлый СуперБоул не порадовал результативностью, интересно посмотреть на оценку вероятности набранных баллов двумя командами. Так, на то, что соперники пробьют тотал больше 50,5 предлагают коэффициенты в районе 1,55, тогда как на тотал меньше можно поставить с коэффициентом 2,3.