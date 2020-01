Супербоул-2020: кто и когда сыграет в финале НФЛ

В финальном матче Национальной футбольной лиги, который называется Супербоул, сыграют команды из Сан-Франциско и Канзас-Сити.

54-й Супербоул состоится в ночь со 2-го на 3-е февраля.

Начало встречи - в 1:30 по киевскому времени.

Матч состоится в Майами-Гарденс (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium.

super bowl weekend is shaping up to be a dream. excited to announce that we’ll be performing during the official @nfl pregame show. don't miss it. pic.twitter.com/U1WWd0aR3t

— Dan + Shay (@DanAndShay) January 20, 2020