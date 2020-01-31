Ронда Роузи заговорила о возвращении в ММА

Новости спорта:Бывшая чемпионка UFC ныне выступает в WWE.

Бывшая доминирующая чемпионка UFC Ронда Роузи, которая нынче выступает в крупнейшем рестлинг-промоушене мира WWE, заговорила о возвращении в ММА. Американку цитирует MMA Fighting.

«Не проходит и дня, чтобы люди не сказали мне, что я должна подраться снова. Я думала над этим: хотелось ли мне быть величайшей всех времен, или чтобы люди считали меня такой?

Раньше для меня было важно и то, и другое. Но сейчас, на этом этапе, я больше не хочу жертвовать собой и своей семьей, чтобы доказать этой кучке людей, которым на меня плевать.

Непросто, когда люди оценивают тебя исключительно по тому, как ты дерешься, и думают, что это единственное, что ты можешь делать.

Мой муж раскрыл мне глаза на то, что я гораздо больше, чем просто боец. Мне не нужно драться вечно, чтобы доказать, что я лучшая всех времен. Потому что, я уже ей являюсь».