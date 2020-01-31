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В Киеве заработала школа "Второе дыхание" для спортсменов-инвалидов

В Киеве заработала школа "Второе дыхание" для спортсменов-инвалидов
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко открылась уникальная медиа-школу "Второе дыхание".

В ней будут учиться бывшие спортсмены-паралимпийцы и дефлимпийцы, люди с инвалидностью, которые хотят открыть в себе новые таланты, наполнить жизнь другими смыслами.

Экс-спортсменам "Второе дыхание" предоставит реальный шанс оставаться в спорте и в дальнейшем, но уже в роли журналиста: рассказывать широкой аудитории обо всех тонкостях тренировок и выступлений атлетов, создавая информационные выпуски, комментируя соревнования и т.д. Обучение в школе бесплатное.

Инициаторами проекта выступили Национальный комитет спорта инвалидов Украины, Национальная ассамблея людей с инвалидностью, Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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На открытии медиа-школы уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, проректор КНУ имени Шевченко по научно-педагогической работе Владимир Бугров, директор Института журналистики Владимир Ризун, преподаватели отметили важность и значимость проекта, выразив надежду, что он станет шагом к развития действенной системы образования и реабилитации спортсменов, которые, заканчивая активные выступления, выбирать свой дальнейший путь.

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Новости Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Второе дыхание.
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