Сестры Киченок хотят выступить на Олимпийских играх-2020

Новости спорта:Людмила Киченок объявила, что вернется к совместной игре с сестрой Надеждой.

Людмила Киченок объявила, что вернется к совместной игре с сестрой Надеждой, в комментарии порталу XSPORT.

При этом теннисистка рассказала, что на Олимпийских играх хочет выступать именно в паре с сестрой.

«Мы снова будем вместе играть. Сложно, что семейные отношения мешают в работе. Попробуем играть вместе начиная со следующего турнира в Питере. Это еще и из-за Олимпиады, где мы хотим выступать вместе», — заявила Людмила.

В последний раз сестры Киченок играли вместе в августе прошлого года на турнире в американском Сан-Хосе.

В январе Надежда Киченок обыграла сестру в первом раунде смешанного турнира Australian Open.

В новом сезоне Надежда уже выиграла парный турнир WTA в Хобарте, на котором выступала с бывшей первой ракеткой мира Саней Мирзой.