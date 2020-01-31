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Нардеп Беленюк не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по борьбе

Нардеп Беленюк не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по борьбе
17:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинские борцы огласили заявки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии.

Стали известны составы сборной Украины по вольной и греко-римской борьбе на чемпионат Европы, который пройдет в Риме (Италия) с 10 по 16 февраля.

Отметим, что Украина выступит фактически основным составом за исключением Жана Беленюка, который решил пропустить континентальное первенство.

Состав сборной Украины по вольной борьбе:

Тарас Маркович (57 кг), Иван Билейчук (61 кг), Эрик Арушанян (65 кг), Алексей Борута (70 кг), Денис Павлов (74 кг), Василий Михайлов (79 кг), Илья Арчая (86 кг), Роман Рычко (92 кг), Мурази Мчелидзе (97 кг), Александр Хоцяновский (125 кг).

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Состав сборной Украины по греко-римской борьбе:

Корюн Саградян (55 кг), Жора Абовян (60 кг), Ленур Темиров (63 кг), Денис Демьянков (67 кг), Андрей Кулик (72 кг), Владимир Яковлев (77 кг), Андрей Антонюк (82 кг), Семен Новиков (87 кг), Александр Шишман (97 кг), Николай Кучмий (130 кг)

Состав сборной Украины по женской борьбе:

Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (53 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия (57 кг), Ангелина Лысак (59 кг), Юлия Ткач (62 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкассова (68 кг), Алина Бережная (72 кг), Алла Белинская (76 кг).

 

 

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Вольная борьба, Греко-римская борьба, Борьба, Жан Беленюк, Чемпионат Европы по борьбе.
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