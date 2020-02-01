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Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)

Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на турнире в Карлсруэ с результатом 2.02 м.

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ (Германия).

Украинка прыгнула на 2.02 м и стала победителем турнира в Карлсруэ. Второе место заняла другая украинская легкоатлетка Юлия Левченко. Ее результат 1.99 м.

Кроме молодежного мирового рекорда, Ярослава также обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал ей и Вите Паламар.

Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

Еще одним победителем турнира в Карлсруэ стала украинка Марина Бех-Романчук, которая с результатом 6.92 м выиграла соревнования по прыжкам в длину. У мужчин украинец Владислав Мазур с результатом 7.84 м занял второе место.

Представительницы Украины в беге на 400 м Татьяна Мельник (52.96) и Анастасия Брызгина (54.97) финишировали второй и третьей соответственно.

Напомним, Ярослава Магучих на Мемориале Демьянюка во Львове повторила рекорд Украины в помещении - 2.01 м.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Прыжки в длину, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук.
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