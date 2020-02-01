Дэна Уайт поставил Макгрегора в один ряд с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном

Новости спорта:Уайт считает, что Макгрегор - один из лучших бойцов в истории боевых искусств.

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Конор Макгрегор — не просто главная звезда смешанных единоборства. Он один из лучших бойцов в истории боевых искусств. Когда думаешь о единоборствах и их представителях, сразу вспоминаются Мохаммед Али, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард. Конор в одной лиге с ними.

У него превосходный стиль. За ним интересно наблюдать. Можете вспомнить скучный бой с участием Конора? Таких не бывает. Он выделяется как личность. У него заразительный смех. Его аура, его харизма — это нравится людям», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.

Конор Макгрегор вернулся в октагон 18 января поединком с Дональдом Серроне, который он завершил победой нокаутом в первом раунде.