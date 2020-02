Шелестюк решением судей победил Луиса Альберто Верона

В ночь на субботу, 1 февраля, украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 KO).

Поединок продлился все 10 раундов и завершился решением судей в пользу украинца: 97-93, 98-92, 98-92.

Бой почти все время находился под контролем Шелестюка. Хотя количество выброшенных ударов и было почти одинаковым, их эффективность у аргентинца хромала, в то время как у нашего боксера, напротив, оказалось лучше.

.@TarasShelestyuk overcomes a cut sustained in round 5 to win by UD over Veron. #ShoBox pic.twitter.com/jYAsZDlr13

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 1, 2020