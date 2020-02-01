Кременчук на выезде одолел Ледяных Волков (Видео)

Новости спорта:«Белый Барс» проиграл «Днепру», тяжелая победа «Кременчуга».

Команда из Днепра оборвала победную серию хозяев, во время которой «Белый Барс» обыграл лидеров чемпионата - «Кременчуг» и «Донбасс».

В центральном матче 33-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Белый Барс» (Белая Церковь) проиграл дома «Днепру» (Херсон) 1:5.

Херсонская команда подтвердила статус неудобного соперника для «Белого Барса» (6 побед в 6 матчах этого сезона). «Днепр» победил 5:1 и оборвал победную серию хозяев из трех поединков. В составе гостей отличились: Дорофеев, Шибаев (дважды), Коваленко, Кузьмик. За «Белый Барс» забросил Шиманский.

В последнем матче 33-го тура киевские «Ледяные Волки» дома едва не отобрали очки у «Кременчуга». Лишь на последних минутах гости дожали киевлян. Тяжелая победа лидера - 6:2. За «Кременчуг» забивали: Киселев, Гриценко, Григорян, Толстушко (дважды), Орлов. У хозяев две шайбы в активе Микульчика.

В чемпионате уверенно лидирует «Кременчуг» - 80 (32). На втором месте «Донбасс» - 71 (32). «Днепр» третий - 69 (33). «Белый Барс» занимает четвертую позицию - 47 (32).

Напомним, в матче 32-го тура УХЛ «Донбасс» разгромил на выезде «Динамо» (Харьков) 10:0.