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Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)

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Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
13:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Софья Кенин в финале Australian Open 2020 победила Гарбинье Мугурусу.

Американка Софья Кенин (14) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Двойных ошибок американка избежала. 26-летняя Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.

Стоит отметить, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.

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Предыдущей победительницей Australian Open являлась японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале переиграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

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