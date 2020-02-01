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Бывший чемпион UFC проведет бой по правилам грэпплинга

Бывший чемпион UFC проведет бой по правилам грэпплинга
21:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дастин Порье проведёт поединок по правилам грэпплинга.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье проведёт поединок по правилам грэпплинга, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Гарри Тонон, мастер боевых искусств и обладатель чёрного пояса в джуи-джитсу. Встреча пройдёт 21 февраля в Майами (штат Флорида, США).

Дастин Порье — второй номер рейтинга UFC в лёгком весе. Предыдущий поединок он провёл в сентябре на турнире UFC 242. В главном бою вечера он встретился с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и проиграл ему досрочно.

Всего же в смешанных единоборствах Порье провёл 32 поединка. В 25 из них победил, шесть раз проиграл и ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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Не так давно Порье намекал, что в UFC в следующий раз хотел бы подраться с Конором Макгрегором или Нэйтом Диасом.

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MMA, UFC, Новости спорта, Дастин Порье.
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