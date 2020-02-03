Футзал. Сборная Украины уступила Испании и потеряла шансы на выход на ЧМ-2020

Новости спорта:Элит-раунд отбора на чемпионат мира для Украины проходит ужасно.

Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании (1:3) во втором матче элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020. Отборочный турнир проходит в Сербии.

Украинцы пропустили уже на 1-й минуте поединка — Ортис реализовал пенальти. До перерыва Испания забила еще раз. Точный удар на счету Лосано.

В середине второго тайма Украине удалось сократить отставание усилиями Сергея Малышко, но отыграться команде Александра Косенко не удалось. На 33-й минуте Лосано оформил дубль

Это второе поражение Украины в элит-раунде отбора на мировое первенство. Вчера украинцы уступили Сербии (2:5).

Украина идет на последней позиции в турнирной таблице. Команда Косенко уже потеряла шансы на выход на чемпионат мира.

Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на мировое первенство. Команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф, в котором разыграют еще две путевки на чемпионат мира.

Во вторник, 4 февраля, Украина сыграет против Франции. Начало встречи в 17:30 по киевскому времени.

Чемпионат мира-2020. Элит-раунд отбора. Первый тур

Украина — Испания 1:3 (0:2)

Голы: Малышко, 31 — Ортис, 1, пен., Лосано, 18, 33

Украина: Ципун, Иваняк, Малышко, Разуванов, Журба, Педяш, Еремин, Микитюк, Сорокин, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварич.