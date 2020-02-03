Кто стал MVP Супербоула-2020

Новости спорта:Самый молодой квотербек в истории, ставший лучшим игроком Супербоула.

Квотербек Канзас Сити Чифс Патрик Махоумс признан MVP Супербоула-54.

24-летний игрок помог своей команде победить Сан Франциско 49ерс в финале чемпионата НФЛ.

Махоумс в сегодняшнем финале совершил 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, а также заработал два тачдауна на пасе и один на приеме, сделав два перехвата.

Игрок Чифс стал самым молодым квотербеком в истории, получившим звание MVP Супербоула. Также Махоумс присоединился к Тому Брэди как единственный, кому удалось стать лучшим игроком финала до достижения 25-летнего возраста.

Махоумс — самый молодой квотербек в истории НФЛ (в возрасте 24 лет и 138 дней), кому удалось выиграть награды MVP Супербоула и MVP Лиги (2018 год).