Михайлюк против Денвера: все действия украинца в матче NBA (Видео)

В воскресенье, 2 февраля, Детройт провел матч регулярного чемпионата против Денвера. Украинский свингмен Святослав Михайлюк вышел на площадку со старта и провел немного более 35 минут, набрав 13 очков.