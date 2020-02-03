Хабиб: Надеюсь, бой с Фергюсоном не отменят

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов очень хочет боя с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном.

«Отменится ли на этот раз бой с Фергюсоном? Время покажет. Это жесткий вид спорта. Но надеюсь, что ничего не отменится.

Бой с Тони — очень важный бой для моей карьеры, для моего наследия. Самый сложный ли это соперник? После боя только сможем ответить на этот вопрос.

Я считаю, что я более на подъеме, чем Фергюсон. На бумаге — он самое сложное испытание для меня», – считает Нурмагомедов.

Поединок между россиянином и американцем отменяли четыре раза. 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке их бой станет главным событием.