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Конор - о стычках с Хабибом: Все зашло слишком далеко

Конор - о стычках с Хабибом: Все зашло слишком далеко
11:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Конор Макгрегор заявил, что в его истории с Хабибом Нурмагомедовым было много личного.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что в его истории с Хабибом Нурмагомедовым было много личного. Тем не менее, ирландец допустил, что мог переборщить в оскорблениях россиянина.

"Возможно, некоторые разговоры зашли слишком далеко, но уж как есть. Это бойцовский бизнес. В конце концов, все случилось так, как случилось. Вот и все. Все было сказано не просто так.

Были действия, которые к этому привели. Подобные вещи случались на протяжении всего процесса подготовки к бою, вроде ситуации с Артемом Лобовым. Вещи, которые могли ускользнуть из внимания – как будто это я начал все это. Так или иначе, теперь это очень, очень личное.

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Я с нетерпением жду реванша, я полностью сфокусирован. Вы можете видеть, в какой я форме. Несмотря ни на что, этот человек может бежать, но не сможет спрятаться. Страх. Он этого не хочет. Все так и есть", – цитирует бойца MMAFighting.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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