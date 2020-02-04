Конор - о стычках с Хабибом: Все зашло слишком далеко

Новости спорта:Конор Макгрегор заявил, что в его истории с Хабибом Нурмагомедовым было много личного.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что в его истории с Хабибом Нурмагомедовым было много личного. Тем не менее, ирландец допустил, что мог переборщить в оскорблениях россиянина.

"Возможно, некоторые разговоры зашли слишком далеко, но уж как есть. Это бойцовский бизнес. В конце концов, все случилось так, как случилось. Вот и все. Все было сказано не просто так.

Были действия, которые к этому привели. Подобные вещи случались на протяжении всего процесса подготовки к бою, вроде ситуации с Артемом Лобовым. Вещи, которые могли ускользнуть из внимания – как будто это я начал все это. Так или иначе, теперь это очень, очень личное.

Я с нетерпением жду реванша, я полностью сфокусирован. Вы можете видеть, в какой я форме. Несмотря ни на что, этот человек может бежать, но не сможет спрятаться. Страх. Он этого не хочет. Все так и есть", – цитирует бойца MMAFighting.